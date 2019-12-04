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Almanya iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Rusya, Almanya'nın iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararına karşılık verecek.

Almanya iki Rus diplomatı sınır dışı ediyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman hükümetinin, Berlin'de Rus ve Gürcü vatandaşlığına sahip kişinin öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olduğu iddia edilen iki diplomatı sınır dışı etme kararına cevap vereceğini bildirdi.

Rus TASS haber ajansına bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Rus diplomatları "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan etme kararı değerlendirildi.

Açıklamada, "Almanya'nın, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararını temelsiz ve hasmane olarak değerlendiriyoruz. Soruşturmaya yönelik politize edilmiş yaklaşım kabul edilemez. Buna cevap vermek zorundayız." ifadesine yer verildi.

Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

KAYNAK: AA

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Almanya diplomatın sınır dışı edilmesi Rusya

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