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  4. Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin koronavirüse yakalandı

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2020 19:53 | Son Güncelleme

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin koronavirüse yakalandı

Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.

BAŞBAKANLIK GÖREVİNE VEKALATEN YARDIMCISI GETİRİLSİN ÖNERİSİ

Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi. (AA)

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