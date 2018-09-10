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Rusya, Birleşmiş Milletleri Suriye için acil olarak toplanmaya çağırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 23:20 | Son Güncelleme

İran’ın başkenti Tahran’da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin İdlib Zirvesi’nden sonra Rusya tarafı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantıya davet etti. Rusya toplantının 11 Eylül’de Moskova saatiyle 18.00’de gerçekleşebileceğini belirtti.

Rusya, Birleşmiş Milletleri Suriye için acil olarak toplanmaya çağırdı

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Nebenzya açıklamasında, “Rusya-İran-Türkiye zirvesi sonucunda Rusya bazı Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından belirtilen çıkarlar dikkate alınarak BM Güvenlik Konseyi açık toplantısı talep etti.

Bizim tavrımız teröristlerin büyük çoğunluğunun bulunduğu İdlib’deki durumun büyük dikkat çekmesine yönelik tavrımızla açıklanabilir” dedi.

"TERÖRİSTLER TAMAMEN YOK OLUNCAYA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Suriye’de teröristlerle mücadelenin tamamen yok oluncaya dek devam etmesi gerektiğini söyleyen Nebenza, “Sivil halkın terör tehdidinden kurtulmasının tüm dünyanın acil görevi olduğunu bir kez daha belirtiyoruz” ifadesini kullandı.

Toplantının 11 Eylül’de Moskova saatiyle 18.00’de gerçekleşebileceğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Birleşmiş Milletler Suriye

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu isten en karli rusya cikti en zarar gorende biz malesef ver mehteri verrr
rusya sana helal görelim tavrını elmi yaman beymi yaban kim
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