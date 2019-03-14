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Rusya "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 13:07 | Son Güncelleme

Rusya "Boeing 737 Max"lere hava sahasını kapattı

Rusya, Etiyopya'daki uçak kazasının ardından "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapatma kararı aldı.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir kararı alındığını belirtti.

Rusya'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığını ifade eden Neradko, "Rusya hava sahasında B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştur." dedi.

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Boeing Rusya

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