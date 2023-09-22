Rusya bunu beklemiyordu! Kritik nokta vuruldu, halka fotoğraf ve video paylaşmayın çağrısı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Kırım Yarımadası'na sıçradı. Ukrayna'nın Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞMAYIN ÇAĞRISI

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu’nun yanına parça düştü.” ifadelerini kullandı.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

"ŞEHİR MERKEZİNE GELMEYİN"

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

Kaynak: AA

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