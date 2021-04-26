Rusya’da alkol satışı 10 günlüğüne yasaklanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı kararnameye göre Rusya’da 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi.

Bu tatil dönemini fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıkladı. Ruslar, 1 Mayıs İşçi Bayramı hem de 9 Mayıs Zafer Bayramı’nı kurlarken aynı zamanda Rusya’nın geliştirdiği korona virüs aşısı olacak.

Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçe gösterilerek alkol satışının yasaklandığı duyuruldu.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Uzun süreli tatilin amacı korona virüs salgınının üçüncü dalgasını engellemek” denildi. Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tükettiği vurgulanan açıklamada, "11 günlük alkol tüketimi korona virüsü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.

