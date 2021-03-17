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  4. Rusya'da aşırı süratli aracın otobüs durağına daldığı anlar kamerada

Rusya'da aşırı süratli aracın otobüs durağına daldığı anlar kamerada

17.03.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Rusya’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir araç, önce yolcu indiren otobüse çarptı, sonra durağa dalarak 3 kişiyi yaraladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da aşırı hız yapan araç sürücüsü kontrolünü kaybetti. Araç bir süre sonra yaklaşık 50 metre kayarak belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs durağına dalan araç, 3 kişiyi savurarak yaraladı. Yaralılar bölgeye gönderilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER POLİS TARAFINDAN PAYLAŞILDI

Rus polisi kaza anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak araç sürücüsünün gözaltına alındığını duyurdu.

Yaralıların hayati tehlikeyi atlattığı, hastanede tedavilerine devam edildiği aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Rusya

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