HABER

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 08.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Rusya'nın Severodvinsk kentinde bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Rusya'da askeri birlikte patlama: 2 ölü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, atmosfere ve bölgeye zararlı madde yayılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu aktarıldı.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde, salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Artık oraya oturmak yasak! İşte cezasıArtık oraya oturmak yasak! İşte cezası
6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı 6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı
Savunma Bakanlığı danışmanlara 155 milyon euro harcadıSavunma Bakanlığı danışmanlara 155 milyon euro harcadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya askerli birlik Severodvinsk

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'den destekçilerine çağrı

6 güvenlik görevlisini rehin tutuyor! Destekçilerine çağrı

Cammu Keşmir'de 500 kişi gözaltında

Dünyanın gözü orada! Gerilim tırmanıyor

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Malezya hükümetinden Keşmir açıklaması

Arjantin'den İran kararı: Mal varlıklarının dondurulması başvurusu

Arjantin'den İran kararı

Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem

Tayvan’da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD'den İngiltere'ye çağrı: Anlaşmaya hazırız

ABD'den İngiltere'ye çağrı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.