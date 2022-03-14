Rusya'da canlı yayını yarıda kestiren olay! Açılan pankartta yazanlar...

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepkiler de sürüyor. Özellikle Rus vatandaşlarından gelen tepkiler giderek artarken dikkat çekici olayların yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan son olay ise ülkede yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayını esnasında gerçekleşti.
Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.
Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor. (İHA)
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