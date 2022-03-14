Rusya'da canlı yayını yarıda kestiren olay! Açılan pankartta yazanlar...

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepkiler de sürüyor. Özellikle Rus vatandaşlarından gelen tepkiler giderek artarken dikkat çekici olayların yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan son olay ise ülkede yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayını esnasında gerçekleşti.

"SAVAŞA HAYIR" YAZILI PANKART AÇTI

Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor. (İHA)





