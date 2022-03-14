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Rusya'da canlı yayını yarıda kestiren olay! Açılan pankartta yazanlar...

14.03.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tüm dünyadan tepkiler sürerken Rusya’dan da birbiri ardına “Savaşa hayır” tepkileri gelmeye devam ediyor. Son olarak Rusya’daki bir televizyon kanalının canlı yayınında yaşanan bir olay hızla yayının kesilmesine neden oldu. Ülkede yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını esnasında bir kişi, yayına girerek “Savaşa hayır” yazılı pankart açtı.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepkiler de sürüyor. Özellikle Rus vatandaşlarından gelen tepkiler giderek artarken dikkat çekici olayların yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan son olay ise ülkede yayın yapan bir televizyon kanalının canlı yayını esnasında gerçekleşti.

"SAVAŞA HAYIR" YAZILI PANKART AÇTI

Kanal 1 televizyon kanalında haber bülteni yayınlandığı sırada bir kişi, sunucu Ekaterina Andreeva’ın arkasına geçerek "savaşa hayır" yazılı pankart açtı. Pankartta, "Savaşı durdurun. Propagandaya inanmayın. Size burada yalan söylüyorlar" ifadelerine yer verildi.

CANLI YAYIN YARIDA KESİLDİ

Pankartın açılmasının ardından canlı yayın yarıda kesilerek, başka görüntüler verildi. Protestocu kadının kim olduğu ya da kanal çalışanı olup olmadığı henüz bilinmiyor. (İHA)

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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