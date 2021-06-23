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Rusya'da dehşet anları! Ayı çocuğa saldırdı, gördükleri manzara kan dondurdu

23.06.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'daki bir parkın içine giren ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalayarak öldürdü. Ayı, boynuna darbeler alsa da, tüfekle durdurulmaya çalışılsa da saatlerce süren takibin ardından öldürülebildi.

Rusya'da dehşet anları! Ayı çocuğa saldırdı, gördükleri manzara kan dondurdu

Rusya'da bulunan Ergaki adındaki bir milli parkta dehşet verici anlar yaşandı. Bir boz ayının saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk, ayının pençe darbeleriyle mücadele edemeyince yere yığıldı. O anda hayatını kaybeden çocuk, ayı tarafından parçalanmaya başladı.

VÜCUDUNUN YARISINI YEDİ

Tüm çabalara rağmen ayıyı durduramayan turistler, gencin vücudunun yarısının yendiği anlara da şahit oldular. Yardım gelene kadar ellerindeki çakılarla hayvanı etkisiz hale getirmeye çalışan turistler ne yaptılarsa da dev ayıyı durduramadı. Ayı bu esnada turistlerden birini de pençeleriyle yere devirerek yaraladı.

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Ayının olduğu yere tüfekle gelen görevliler ayıyı vursa da yaralı hayvan ormanın içine doğru koşup gözden kayboldu.

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Saatler süren arama sonucunda çocuğun parçalanmış kalıntılarının üzerinde yatarken bulunan ayının akıbeti, milli parktan yapılan açıklamadan öğrenilebildi. Söz konusu açıklamada, "Saatlerce süren takibin ardından insan yiyen ayı park personeli tarafından öldürüldü" denildi.

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TURİSTLERE REHBERLİK EDİYORDU

Rusya'nın Abakan şehrinde yaşadığı öğrenilen çocuğun turistlere burada rehberlik yaptığı öğrenildi. Milli parkın müdürü Igor Gryazin, hayatını kaybeden gencin kestirme yoldan gitmek isterken ayıyla karşılaşmış olduğunu düşündüklerini söyledi.


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