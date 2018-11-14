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Rusya'da eşi benzeri görülmemiş olay! Küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 12:17 | Son Güncelleme

Rusya'da küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın alan tüketici tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Rusya'da eşi benzeri görülmemiş olay! Küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı

Rusya’da yaşanan olay ile birlikte bir genç biriktirmiş olduğu 100 bin Rus rublesi (1400 dolar) ile iPhone XS satın almak üzere en yakın Apple Store mağazasına giderek, eşi benzeri görülmemiş bir olaya imza attı.

Beğenmiş olduğu iPhone XS modelini satın almak üzere ödeme yapmaya giden genç, yetkilileri adeta şok etti. Rusya’da Apple Store mağazasında müdürlük yapan, Ludmila Semushina’nın yapmış olduğu açıklamaya göre mağazaya bir küvet bozuk parayla giren gençler, 256 GB‘lık iPhone XS modelini satın aldıklarını belirtiyor.

shiftdelete.net'in haberine göre daha sonrasında ise 100 bin Rus rublesini saymak zorunda kaldıkları belirten Ludmila Semushina, şu zamana kadar yaşamış olduğu en ilginç ana şahit olduğunu özellikle ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya iPhone Xs küvet para

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ee ne yapsın çocuk ya.. birisi yüzbinlerle ifade ediliyor diğeri binlerle..
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