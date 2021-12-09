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  4. Rusya'da ilginç olay! Kovalamaca, polis arabasında kurtarma operasyonuna döndü

Rusya'da ilginç olay! Kovalamaca, polis arabasında kurtarma operasyonuna döndü

09.12.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ancak kovalamacanın bir süre sonra kurtarma operasyonuna dönüştüğü kaydedildi.

Rusya'da ilginç olay! Kovalamaca, polis arabasında kurtarma operasyonuna döndü

Rusya’da polisin dur ihtarına uymayan ve bunun sonucunda takibe alınarak bir süre sonra durdurulan sürücünün, doğum yapmak üzere olan kızını hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlaşıldı.

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Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Omsk bölgesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücünün, polis ekiplerince takibe alındığı ve bir süre sonra durdurulduğu ifade edildi. Daha sonra sürücünün acele bir şekilde araçtan indiği ve polis memurlarına kızının doğum yapmak üzere olduğunu söylediği belirtildi.

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HASTANEYE POLİSLER YETİŞTİRDİ

Polis ekipleri, doğum sancısı çeken ve bayılmak üzere olduğu ifade edilen kadını, polis otomobiline alarak hızla hastaneye yetiştirdi. Bakanlık, kadının başarılı bir operasyonla doğum yaptığını ve erkek bebek dünyaya getirdiğini bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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