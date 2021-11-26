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Rusya'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti

26.11.2021 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın güneyindeki Listvyazhnaya kömür madeninde meydana gelen kazada can kaybı 52’ye yükseldi.

Rusya'da maden faciası: 52 kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın güneyindeki Kemerovo bölgesinde yer alan ve en az 285 işçinin bulunduğu Listvyazhnaya kömür madeninde yangın çıkmış, olayda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetmiş, 239 kişi ise kurtarılmıştı.

Rusya'dan sosyal medya adımıRusya'dan sosyal medya adımı

CAN KAYBI 52'YE YÜKSELDİ

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, maden kazasındaki can kaybının 52’ye yükseldiği ve hayatını kaybedenler arasında 6 kurtarma görevlisi olduğu aktarıldı. Bakanlık, madencilerin ve kurtarma görevlilerin cansız bedenlerinin hala madenin içinde olduğunu ifade ederken, yoğun metan gazı nedeniyle madene girişin henüz mümkün olmadığını aktardı.

GÖZALTILAR VAR

Bölgesel Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise, Listvyazhnaya Madeninin müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere 3 kişinin endüstriyel güvenlik kurallarını ihlal ettikleri şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Kemerovo’da 3 günlük yas ilan edildi.

Öte yandan Kemerov’da 2007 yılında Ulyanovskaya madeninde meydana gelen patlamada 100’den fazla kişi, 2010 yılında ise Raspadskaya madeninde meydana gelen patlamalarda 90’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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