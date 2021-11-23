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  4. Rusya'da sarhoş koca dehşet saçtı! Eşinin gözüne bıçak sapladı

Rusya'da sarhoş koca dehşet saçtı! Eşinin gözüne bıçak sapladı

23.11.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'da sarhoş koca tartıştığı sırada eşinin gözüne büyük bir bıçak sapladı. Hastaneye kaldırılan kadının gözünü kaybettiği belirtilirken bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği ifade edildi.

Rusya'nın Krasnodar kentinde evli bir çift arasında tartışma çıktı. Sarhoş olduğu öğrenilen koca, tartışmanın dozu artınca mutfağa gidip çekmeceden büyük bir bıçak aldı. 60 yaşındaki eşi Larisa'nın üzerine yürüyerek gözüne bıçak sapladı. Komşuları tarafından çığlıkların duyulması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağırıldı. Saldırgan koca polisler tarafından karakola götürüldü. Gözüne bıçak saplanan ve kanlar içinde kalan kadın ise hastaneye kaldırıldı.

KADIN GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Bilinci yerinde olan kadın ameliyata alındı. Doktorların uzun süren çabasıyla kadının gözüne saplanan bıçak çıkarıldı. Bıçağın kadının gözünden 25 santimetre içeri girdiği belirtildi. Talihsiz kadın bıçağın saplandığı gözünü kaybetti.

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Krasnodar savcılığı dehşet veren olayla ilgili soruşturma başlatırken gözaltında tutulan kocanın da nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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