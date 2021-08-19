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Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

19.08.2021 00:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Astrahan bölgesinde Mig-29 savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı Güney Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Mig-29 model savaş uçağı plan dahilinde yaptığı uçuş esnasında Astrahan’da Aşuluk poligonu civarında boş bir bölgeye henüz bilinmeyen sebeple düştü.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Savaş uçağının uçuşu esnasında mühimmat taşımadığı kaydedilirken, pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığının bölgeye bir komisyon sevk ettiği aktarıldı.

17 Ağustos'ta Rusya'da Moskova yakınlarında İl-112V tipi askeri nakliye uçağı düşmüş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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