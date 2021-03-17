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  4. Rusya'da şehre inen ayı, bir kişiyi böyle kovaladı

Rusya'da şehre inen ayı, bir kişiyi böyle kovaladı

17.03.2021 11:25 | Son Güncelleme:
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Rusya'da şehre inen büyük bir ayı paniğe neden olurken, ayının kent sakinlerinden birini kovaladığı ve seyir halindeki bir otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Rusya’nın Tümen Bölgesi’ne bağlı Nijnevartovsk şehrinde bir ayı, şehrin içinden geçen yola indi. Dağdan indiği düşünülen ayı, kentin sokaklarında dolaşmaya başladı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere yola çıkanlar, karşılarında ayıyı görünce tedirgin olurken, ayı da sokaklar kalabalıklaştıkça öfkelenerek etrafta koşuşturdu.

KAÇMAYA ÇALIŞAN İNSANLARI KOVALADI

İnsanların panik halinde kaçmaya başlaması üzerine ayı, kaçışan insanları kovalamaya başladı. Ayının kaçan bir kişiyi kovaladığı anlar çevrede bulunan kent sakinleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

TRAFİĞİ BİRİBİRİNE KATTI

Araçlar seyir halindeyken yola fırlayan ayı, trafiği de birbirine kattı. Ayının önüne atladığı bir yolcu otobüsünün şoförü ani fren yaparak durmayı başardı. Otobüsün çarpmasından kıl payıyla kurtulan ayı sokaklarda dolaşmaya devam etti.

Bölgeye gönderilen ekiplerin, ayıyı uyuşturucu iğne ile uyutarak, hayvanat bahçesine götürüldüğü aktarıldı. Doğal yaşam alanından uzaklaşarak kent merkezine inen ayının yiyecek ararken yolunu kaybettiği düşünülüyor.

(İHA)

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Rusya

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