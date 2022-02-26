HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

26.02.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da sosyal medya sitesi Twitter’a erişilemiyor. Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna saldırısının ardından Fransa'da, siber saldırı riskinin yüksek seviyede olduğu uyarısı yapıldı.

Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

Rusya’da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter’a erişim sağlanamıyor.

Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

FRANSA'DA SİBER SALDIRI UYARISI

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin düzenlediği belgede, bu aşamada Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin ülkede ağlarda ve bilgisayar sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Ancak "çok dikkatli olunması" gerektiği ifade edilen yazıda, valilerden görev bölgelerinden uzaklaşmamaları ve herhangi bir durumda en fazla yarım saat içinde görevlerinin başında olmaları istendi.

Bu arada, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yerel saatle 17.00'de Savunma Konseyi toplantısının yapılacağı bildirildi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Melitopol nerede, hangi ülkeye bağlı? Melitopol nerede, hangi ülkeye bağlı?
Zelenskiy o iddiaları yalanladı!Zelenskiy o iddiaları yalanladı!
NATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hataNATO'nun Ukrayna zirvesi sona erdi: Korkunç bir stratejik hata
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı! Kaçmaya çalıştı ama...

Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı! Kaçmaya çalıştı ama...

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

İlginizi Çekebilir

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Rus işgalini anlattı: Bugün de ölmedik

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

“Mumya fetişi popüler” dedi! Sıra dışı isteklerini...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.