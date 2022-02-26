Rusya’da Twitter’a erişilemiyor

Rusya’da (TSİ) 13.00 sularından itibaren başta Moskova olmak üzere çok sayıda şehirde Twitter’a erişim sağlanamıyor.

Gün içerisinde zaman zaman Facebook ve Instagram’a da erişim sıkıntıları yaşanmıştı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), dün yaptığı açıklamada, sosyal medya sitesi Facebook’a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

FRANSA'DA SİBER SALDIRI UYARISI

Fransız basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin düzenlediği belgede, bu aşamada Rusya'nın Ukrayna saldırısına ilişkin ülkede ağlarda ve bilgisayar sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediği belirtildi.

Ancak "çok dikkatli olunması" gerektiği ifade edilen yazıda, valilerden görev bölgelerinden uzaklaşmamaları ve herhangi bir durumda en fazla yarım saat içinde görevlerinin başında olmaları istendi.

Bu arada, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında yerel saatle 17.00'de Savunma Konseyi toplantısının yapılacağı bildirildi.

AA

