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Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, "Moskova, Amerika tarafı karşılıklı saygı çerçevesinde konuşmaya hazır olduğunda diyaloğa başlayacak." dedi.

Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı olurlarsa diyaloğa hazırız

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Lavrov

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