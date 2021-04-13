Rusya’dan ABD’ye çok sert uyarı: Bu bir provokasyon

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Türkiye’ye haber vererek Boğazlar’dan Karadeniz’e geçeceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti.

Moskova, ABD’nin bölgeye savaş gemileri göndermesini eleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “ABD’nin bu hafta Karadeniz’e iki savaş gemisi göndermesi bir provokasyon. Bu hamle bölgede olay çıkması riskini çok yükseltiyor” dedi.

Ryabkov, Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayan vatandaşlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

BÖLGEDE GERİLİM 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Ukrayna-Rusya sınırında olan ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk kentlerinin de içinde olduğu Donbas bölgesinde 2014 yılından beri bir gerilim sürüyor. 2014'te bölgedeki Rus nüfusu ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından bölgede çatışmalar başladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar son haftalarda yoğunlaştı. 2014 yılından beri 3 binden fazla sivil yaşamını yitirirken her iki taraftan yaklaşık 30 bin asker de öldü.