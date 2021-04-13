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Rusya’dan ABD’ye çok sert uyarı: Bu bir provokasyon

13.04.2021 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'e ulaşacağının açıklanmasının ardından Rusya'dan çok sert bir açıklama geldi.

Rusya’dan ABD’ye çok sert uyarı: Bu bir provokasyon

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken, ABD’ye ait iki savaş gemisinin Türkiye’ye haber vererek Boğazlar’dan Karadeniz’e geçeceğini açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti.

Moskova, ABD’nin bölgeye savaş gemileri göndermesini eleştirdi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “ABD’nin bu hafta Karadeniz’e iki savaş gemisi göndermesi bir provokasyon. Bu hamle bölgede olay çıkması riskini çok yükseltiyor” dedi.

Ryabkov, Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşayan vatandaşlarını korumaya devam edeceğini söyledi.

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BÖLGEDE GERİLİM 2014'TEN BERİ SÜRÜYOR

Ukrayna-Rusya sınırında olan ve Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk kentlerinin de içinde olduğu Donbas bölgesinde 2014 yılından beri bir gerilim sürüyor. 2014'te bölgedeki Rus nüfusu ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından bölgede çatışmalar başladı.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar son haftalarda yoğunlaştı. 2014 yılından beri 3 binden fazla sivil yaşamını yitirirken her iki taraftan yaklaşık 30 bin asker de öldü.

Ukrayna parlamentosu, 7 yıl önce Kırım'ın ilhakı ve Donbas'ta yaşanan çatışmalar ile birlikte Rusya'yı saldırgan ülke olarak tanımlayan yasaya onay vererek ilişkilerin kopma noktasına gelmesine sebep olmuştu.

Halen Donbas'ta yaşanan gerilimin çözümüne ilişkin müzakereler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla yürütülse de taraflar arasında Temmuz 2020'de varılan ateşkes anlaşması ihlal edilmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde çok sayıda asker yaşamını yitirirken başta NATO ve AB olmak üzere birçok Ukrayna'ya destek mesajı vermişti.

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Rusya

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