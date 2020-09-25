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Rusya'dan ABD'ye: Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye siber güvenlik alanında birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Rusya'dan ABD'ye: Siber güvenlik konusunda birlikte çalışalım!

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, siber güvenlik alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KAPSAMLI DİYALOG YENİDEN OLUŞTURULMALI

Söz konusu alanda ABD'ye iş birliğini geliştirme teklifinde bulunan Putin, ilgili kurumlar arasında kapsamlı diyaloğun yeniden oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Enformasyon alanında olumsuzlukların yaşanmasının önlenmesi için hükümetler arasında ortak anlaşma yapılmasını öneren Putin, "Karşılıklı olarak kabul edilebilir şekilde, bilgi ve iletişim teknolojisi ve yüksek teknoloji yöntemlerinin kullanılmasıyla seçim süreçleri dahil birbirinin iç işlerine müdahale etmeme garantisinin verilmesini teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

PUTİN ABD'Yİ DİYALOG YOLUNU AÇMAYA ÇAĞIRDI

Putin, teklifinin iki ülke arasında güven seviyesini arttıracağını ve güvenliği sağlayacağını belirterek, "ABD'yi uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili Rus-Amerikan uzmanlar arasında diyaloğun yolunu açmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

AA

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