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Rusya'dan Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı! ABD'den açıklama geldi

04.03.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırısına ABD'den tepki geldi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya'nın saldırısıyla ilgili olarak "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

Rusya'dan Avrupa'nın en büyük nükleer santraline saldırı! ABD'den açıklama geldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken dünyayı korkutan bir haber geldi. Rusya, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlendi. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırıya ilişkin "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

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"KORKU KRALLIĞINI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMIŞTIR"

Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın gece saatlerinde Zaporijya Nükleer Santrali'ne yaptığı saldırıya tepki gösterildi.

Açıklamada, "Bir nükleer santrale saldırmak savaş suçudur. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Avrupa'nın en büyük nükleer enerji santraline bombardıman düzenlemesi, korku krallığını bir adım öteye taşımıştır." ifadesine yer verildi.

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Paylaşımda, savaş suçlarını araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesinin bulunduğu kent olan "Lahey", "Zaporijya" ve "Ukrayna ile Dayanışma" konu etiketleri kullanıldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Zaporijya Nükleer Santrali, "Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri" olarak biliniyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde ülkenin kuzeyindeki Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirmişti.

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Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor.

Santralde gece saatlerinde Rus ve Ukraynalı güçlerin çatışması sonucu yangın çıkması nükleer sızıntı endişelerine yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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