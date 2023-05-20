HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya’dan Batı'nın F-16 hamlesine sert tepki! 'Büyük risk alırlar'

Rusya’dan Batı'nın F-16 hamlesine sert tepki! 'Büyük risk alırlar'

20.05.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını belirtti.

Rusya’dan Batı'nın F-16 hamlesine sert tepki! 'Büyük risk alırlar'

Rusya, ABD’nin F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitmek için yürütülen ortak çabayı destekleyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını işaret etti.

Gruşko, “Batılı ülkelerin hala gerilimi arttıracak senaryolara bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu, kendileri açısından çok büyük riskler taşıyor. Bunu her zaman planlarımızda göz önünde bulunduracağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

ss

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmaları için eğitilmesine yönelik yürütülen uluslararası çabaları destekleyeceğini söylemişti. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise, “Eğitim ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” demişti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' kararSavaşın seyrini değiştirebilir! ABD'den 'tarihi' karar
YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladıYSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı
Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'
Anahtar Kelimeler:
F-16

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İlginizi Çekebilir

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.