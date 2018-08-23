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Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'a silah taşıyan hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen helikopter tespit ettiklerini duyurdu.

Rusya'dan çok konuşulacak DEAŞ iddiası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan'daki DEAŞ militanlarına silah taşıyan aidiyeti belirsiz helikopter tespit edildiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Afganistan'daki DEAŞ ve Taliban militanlarına aidiyeti belirsiz helikopterlerle silah ve mühimmat taşındığının tespit edildiğini ve Afgan hükümetinin buna tepki göstermediğini belirtti.

'HELİKOPTERLER DEAŞ'E SİLAH TAŞIYOR'

Zaharova, Afganistan'daki duruma ilişkin bir soru üzerine "İlk olarak, Afganistan'ın kuzeyindeki militanlara destek amacıyla sözde 'aidiyeti belirsiz' helikopterlerin gerçekleştirdiği uçuşlardan söz etmek istiyorum. Bu helikopterler, DEAŞ'e ve DEAŞ ile işbirliği içindeki Taliban'a silah ve mühimmat taşıyor. Afgan basınının ve yerel sakinlerin ifadelerine göre bu uçuşlar son dönemde Saripul kentinde tespit edildi. Bu gelişmelerin Orta Asya ülkeleriyle olan sınırlara çok yakın bir bölgede yaşandığını görüyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Rusya deaş silah Afganistan

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