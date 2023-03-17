HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifi ile ilgili açıklama: 'Takdir ediyoruz'

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifi ile ilgili açıklama: 'Takdir ediyoruz'

17.03.2023 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini ve ara buluculuk girişimlerini takdir ettiklerini söyledi.

Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifi ile ilgili açıklama: 'Takdir ediyoruz'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov'un dün Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülüne aday gösterilmesi teklifini değerlendiren Peskov, "Elbette Erdoğan'ın çabalarını, barışın korunmasına yönelik faaliyetlerini, ara buluculuk girişimlerini ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik tutumunu çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ASKERİ TEÇHİZATLAR İMHA EDİLECEK'

Peskov, Slovakya ve Polonya'nın Ukrayna'ya Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı gönderme kararına da tepki gösterdi. NATO üyelerinin çatışmaya daha fazla müdahil olduğunu vurgulayan Peskov, "Bu karar tüm NATO ülkelerinin çatışmaya doğrudan katılımlarının düzeyini nasıl artırdıklarının bir başka örneği" dedi. Ukrayna'ya yapılan silahları imha edeceklerini ve bu gibi desteklerden sadece Ukrayna halkının zarar gördüğünü savunan Peskov, "Daha önce de söylediğimiz gibi bu askeri teçhizat desteği, özel askeri harekatın sonucunu etkilemeyecek. Ancak bu kararlar, Ukrayna'da ve Ukrayna halkında yeni sorunlara yol açabilir. Elbette daha önce defalarca söylediğimiz gibi bu askeri teçhizatlar da imha edilecek" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PKK'lıları taşıyan helikopterin şifresi... Çok konuşulacak 'VIP' detayını açıkladı: Gözler o ülkede!PKK'lıları taşıyan helikopterin şifresi... Çok konuşulacak 'VIP' detayını açıkladı: Gözler o ülkede!
700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

Savcı Sayan belediye başkanlığından istifa etti

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

İşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

HDP duyurmuştu! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.