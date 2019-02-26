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Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması! ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2019 14:15 | Son Güncelleme

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Venezuela sınırında yaşanana hareketlilikle ilgili ABD'nin askeri müdahale için hazırlık yaptığını açıkladı.

Rusya'dan flaş Venezuela açıklaması! ABD askeri müdahale için hazırlık yapıyor

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Maduro’yu devirmek için ordunun Porto Riko ve Kolombiya’ya yerleştirildiğini vurguladı.

ÖZEL BİRLİKLER YERLEŞTİRİLDİ

Patrushev, "Porto Riko ve Kolombiya’ya özel birlikler yerleştirildi. Venezuela, ABD’nin insani yardımlarını reddetti. Çünkü ABD’nin Venezuela’yı devirmeye hazır olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya ve Brezilya'dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon, Cumartesi günü Venezuela'ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Venezuela

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