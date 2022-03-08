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Rusya'dan hamle geldi! Putin talimatı verdi

08.03.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Batı'nın adımlarına Rusya'dan cevap geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

Rusya'dan hamle geldi! Putin talimatı verdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi sonrasında ABD ve Batı'dan peş peşe yaptırım haberleri gelmişti. Putin ise yaptırım hamlesine karşı olarak ülkesinden bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının ve ithalatının yasaklanması talimatını verdi.

PUTİN'DEN TALİMAT

Putin'in, Rus sanayisinin kesintisiz şekilde çalışmaya devam etmesi için bazı kısıtlamaların yer aldığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Bazı ürün ve ham madde ticaretine yönelik kısıtlamaları içeren kararnamede, "Hükümet tarafından belirlenecek ürün ve hammaddelerin ithalat ve ihracatına yönelik ekonomik tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Kararnameyle, Rus hükümetine söz konusu yasaklardan etkilenecek ülkelerin listesini hazırlama talimatı da verildi.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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