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Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı! "İlk önce kendi adanda dene"

23.03.2023 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her platformda Ukrayna'ya desteğini yineleyen İngiltere'ye Rusya'dan sert tepki geldi. İngiltere'nin Kiev yönetimine göndermeyi planladığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmatlara tepki gösteren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Londra, ilk önce kendi adasında bu konuda deneme yapabilir." dedi.

Rusya'dan İngiltere'ye sert uyarı! "İlk önce kendi adanda dene"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere'nin Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı zayıflatılmış uranyumlu mühimmatı ilk önce kendi adasında denemesi gerektiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

"İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat sevk edeceği" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Londra, ilk önce kendi adasında bu konuda deneme yapabilir. Bu 'sdandart' silahı onlar her zaman kullandı. Orada bu tür deneyleri yapma imkanınız var. İlk önce ölümcül sonuçları hissedin, ondan sonra başkalarına gönderin." ifadesini kullandı.

Söz konusu mühimmatların kullanılmasıyla ortaya çıkacak etkilerinin kontrol altında tutulamayacağını vurgulayan Zaharova, Ukrayna'da 1986'da Çernobil Nükleer Santralinde, Japonya'da da 2011'de Fukuşima Nükleer Santralinde kazaların yaşandığını anımsattı.

"MOLDOVA'YA YAPTIRIMLAR KONUSUNDA GEREKLİ CEVABI VERMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Zaharova, Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanı Niku Popesku'nun, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlara katılacakları yönündeki açıklamasına değinerek, "AB'nin bu adımları tepkisiz kalmadı. Kişinev, bu yaptırımlara katılırsa, Moldova'ya gerekli cevabı vermek zorunda kalacağız. Bu, bizim tercihimiz olmayacak, dostça olmayan adımlara bir cevap olacak." ifadelerini kullandı.

Rusya, İran ve Azerbaycan arasında en kısa zamanda üçlü formatta görüşmeler yapılacağı umudunu paylaşan Zaharova, bu konuda destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. (AA)

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