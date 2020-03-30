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Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.03.2020 12:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak uzmanlar gençlerin kronik hastalığı olmadığı sürece çok fazla risk grubunda olmadığını belirtmişti. Ancak arka arkaya İngiltere'de 18 ve 21 yaşındaki iki gencin ölümü kafaları karıştırmaya yetti. Rusya’dan da İngiltere'dekine benzer kritik veriler geldi.

Rusya'dan kafa karıştıran koronavirüs raporu!

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında dönüştürülen özel koronavirüs karantina hastanesinden her kesimi kaygılandıran bir haber geldi. Hastane Başhekimi Denis Protsenko, durumları ağır olduğu için yapay solunum cihazına bağlanan hastaların yüzde 40’ının 40 yaşından genç olduğunu açıkladı. Böylece virüsün ‘yaşlılarda etkili olduğu’ haberleri de tartışmalara neden oldu.

Hastanenin reanimasyon ünitesinde şu an 17 hastanın bulunduğu bildirildi.

Hastaların yaş grubuna göre dağılımı şöyle sıralandı:

Yüzde 46’sı 35 ila 64 yaş arası.
Yüzde 33,5’i 18 ila 34 yaş;
Yüzde 15’i 65 yaşın üzeri.
Yüzde 5,5 - çocuklar.

Uzmanlar bu istatistiklerin, hastalığa her yaş grubunda insanın yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

Kaynak: DHA

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