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  4. Rusya'dan karşı hamle: 5 gün süre tanıdı! 'Ülkeyi terk edin'

Rusya'dan karşı hamle: 5 gün süre tanıdı! 'Ülkeyi terk edin'

08.04.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği 2 Bulgar ve 45 Polonyalı diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bu kimseler 13 Nisan akşamına kadar Rusya Federasyonu topraklarını terk etmek zorundalar. İlgili nota büyükelçiye verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya'dan karşı hamle: 5 gün süre tanıdı! 'Ülkeyi terk edin'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Nikolay Trifonov’un çağrılarak, elçilikte çalışan 2 diplomatın “istenmeyen kişi” ilan edildiğine yönelik nota verildiği belirtildi.

Açıklamada, “Bulgaristan tarafından mart ayında, Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatın sebepsiz bir şekilde istenmeyen kişi ilan edilmesi kararına cevap olarak bu karar alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Polonya’nın Moskova Büyükelçisi Kşiştof Krayevskiy’in de bakanlığa çağrılarak 23 Mart’ta Polonya’da 45 Rus diplomatın istenmeyen kişi ilan edilmesinin protesto edildiği aktarıldı.

Polonya’nın dostane olmayan eylemlerine karşılık mütekabiliyet gereği Polonya’nın Rusya’daki İrkutsk, Kaliningrad ve St. Petersburg başkonsolosluklarında çalışan 45 çalışanın istenmeyen kişi ilan edildiği bildirilen açıklamada, “Bu kimseler 13 Nisan akşamına kadar Rusya Federasyonu topraklarını terk etmek zorundalar. İlgili nota büyükelçiye verildi.” ifadeleri kullanıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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