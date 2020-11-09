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Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.11.2020 21:43 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, “Türkiye ile Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarımız var. Birbirimizi anlıyoruz ve anlaşamadığımız konularda görüşüyoruz” dedi.

Rusya'dan Türkiye ve Dağlık Karabağ açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bir radyo programında Dağlık Karabağ ile ilgili görüşlerini aktardı. Türkiye ile Rusya’nın Dağlık Karabağ konusunda görüş ayrılıkları olduğunu gizlemeyen Zaharova, “Biz ve Türkiye arasında Dağlık Karabağ konusunda farklı pozisyonda olduğumuz konular var. Tabii aynı zamanda görüşmelere devam ediyoruz, birbirimizi anlıyoruz ve anlaşamadığımız konularda görüşüyoruz” dedi.

"ASKERİ ÇÖZÜM İSTEMİYORUZ"

Bölgede askeri çözüme karşı olduklarını belirten Zaharova, “Biz tarafların saldırılarını sonlandırmasını istiyoruz. Bu soruna askeri çözüm istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Zaharova, Dağlık Karabağ’da 3 kez ateşkes ilan edildiğini fakat tarafların ateşkeslerin hemen ardından karşılıklı saldırılara devam ettiğini ve birbirlerini suçladığını belirtti.

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