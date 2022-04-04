Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu kararı! Sonlandıracak

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, bir yandan da yaşanan gerilimin uzaya taşındığı görünmüştü. Özellikle Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ABD arasında artan gerilim, ABD'li astronot Mark Vande Hei'nin uzayda bırakılacağı söylentilerine yol açmıştı. Nitekim böyle bir şey olmadı ve ABD'li astronot dünyaya döndü. Ancak Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) hakkında yeni bir karara vardı.

RUSYA ISS'TEKİ İŞ BİRLİĞİNİ SONLANDIRIYOR

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Rusya, Ukrayna işgali nedeniyle Batı öncülüğünde uygulanan yaptırımlar kaldırılıncaya kadar Uluslararası Uzay istasyonundaki iş birliğini sonlandıracağını açıkladı. Ülkenin uzay ajansı Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin, yörünge laboratuvarında artık NASA ve Avrupa Uzay Ajansı da dahil olmak üzere ortaklarıyla çalışmayacaklarını kaydetti.

Rogozin, bu kararı Twitter'dan açıklarken, Kremlin'e mevcut projelerin tamamlanması için bir zaman çizelgesi sunacağını da söyledi.

Haberde, ISS'de mevcut ekibin üç Amerikalı (Kayla Barron, Thomas Marshburn, Raja Chari), üç Rus (Oleg Artemyev, Denis Matveev, Sergey Korsakov) ve bir Alman'dan (Matthias Maurer) oluştuğu kaydedildi.

"ABD'YE VEYA AVRUPA'YA DÜŞEBİLİR" DEMİŞTİ

Rogozin daha önce sorumluluklarının çekilmesi halinde istasyonun ABD'ye veya Avrupa'ya düşebileceğini söylemişti.

