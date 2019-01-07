Rusya'dan vatandaşlarına 'bozkurt işareti' uyarısı

Rus Dışişleri, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına ve ayrıca Türk devlet sembollerine yönelik herhangi bir saygısız söylem ve davranışın olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, paralar üzerindeki Atatürk resimlerine saygısız davranışlar yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

ODA TV'nin Medya Günlüğü’nden aktardığına göre; yazıda zafer işaretini Türkiye'de genellikle "Kürt hareketi yandaşlarının" kullandığı bilgisi verilerek bu işaretin milliyetçi görüşlü kişilerin sert tepkisine neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ÜLKÜCÜLERİN EL İŞARETİ



Yazıda Rusya'da "kendini beğenmişlerin" kullandığı parmak işaretlerinin Türkiye'de Ülkücüler tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek, "Bu el işaretini de yapmaktan kaçınmak gerekir" denildi.

"Okey" (tamam) anlamına gelen el işaretinin Türkiye'de kesinlikle yapılmaması, bu işaretin yanlış anlamaya yol açabileceği belirtildi. Bakanlık, Rusya'da "karnım tok" anlamına gelen elini boğaza götürme işaretinin Türkiye'de doğrudan tehdit olarak algılanacağı bilgisini verdi.