HABER

Rusya'dan vatandaşlarına 'bozkurt işareti' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 07:30 | Son Güncelleme

Rusya Dişişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gidecek olan Rus turistler için bazı konularda uyarılarda bulundu.

Rusya'dan vatandaşlarına 'bozkurt işareti' uyarısı

Rus Dışişleri, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsına ve ayrıca Türk devlet sembollerine yönelik herhangi bir saygısız söylem ve davranışın olumsuz sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Bakanlık, paralar üzerindeki Atatürk resimlerine saygısız davranışlar yapılmaması gerektiğini de vurguladı.

ODA TV'nin Medya Günlüğü’nden aktardığına göre; yazıda zafer işaretini Türkiye'de genellikle "Kürt hareketi yandaşlarının" kullandığı bilgisi verilerek bu işaretin milliyetçi görüşlü kişilerin sert tepkisine neden olabileceği uyarısı yapıldı.

ÜLKÜCÜLERİN EL İŞARETİ

Yazıda Rusya'da "kendini beğenmişlerin" kullandığı parmak işaretlerinin Türkiye'de Ülkücüler tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek, "Bu el işaretini de yapmaktan kaçınmak gerekir" denildi.

"Okey" (tamam) anlamına gelen el işaretinin Türkiye'de kesinlikle yapılmaması, bu işaretin yanlış anlamaya yol açabileceği belirtildi. Bakanlık, Rusya'da "karnım tok" anlamına gelen elini boğaza götürme işaretinin Türkiye'de doğrudan tehdit olarak algılanacağı bilgisini verdi.

Rusya Dışişleri ayrıca örnekler vererek, Türk dilinde küfür ya da hakaret anlamına gelen bazı Rusça kelimelerin Türklerle konuşmalar sırasında kesinlikle kullanılmamasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'a gidecek Rus turistler için de Türkiye ile ilgili bazı uyarılarda bulundu. Örneğin 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı bağlamında Rumlarla konuşmalarda Türkiye'den hiç söz edilmemesini önerdi. Bakanlık, "Rusya'da bilinen Türk kahvesini Güney Kıbrıs'ta asla Türk kahvesi olarak değil Rum kahvesi olarak adlandırmak lazım. Adanın kuzeyinden 'Türk tarafı' diye söz etmek yerine "Türkiye'nin işgal ettiği topraklar" demek lazım. Adayı ikiye bölen hattan da 'sınır' yerine 'tampon bölge' olarak söz etmek gerekir" dedi.

Odatv.com

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haberArt arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber
İstanbul'da kar yağışı etkili oluyorİstanbul'da kar yağışı etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bozkurt işareti Rusya Rusya Dışişleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı Kılıç'tan 'ateist' çıkışı: Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

Çarpıcı sözler: Ateistler, Kuran'a daha uygun yaşıyorlar

Ankara'da FETÖ operasyonu! 100 asker hakkında yakalama kararı

Ankara'da 100 asker hakkında yakalama kararı!

İstanbul'da kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

İstanbul'da kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı

Danıştay'dan flaş karar! Madalya ve nişanlara Atatürk geri döndü

Danıştay'dan flaş karar! Madalya ve nişanlara Atatürk geri döndü

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra ulaşıldı, acı haber geldi

Art arda ihbarlar: Mahsur kaldık! Saatler sonra acı haber

Tüm çabaları boşa çıktı! 3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

3.5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.