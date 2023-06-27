Rusya'dan Wagner hamlesi! Ekipmanları teslim edecekler

Rusya'da tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen Wagner ayaklanması üzerine gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in atacağı adımlara çevrilmişti. Wagner lideri Prigojin, isyan sürerken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okumuş, "Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız" demişti.

Wagner krizi ile zor günler yaşayan Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner paralı savaşçılarının ya Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmalarını, ya istifa etmelerini ya da Belarus’a gitmelerini istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, darbe girişimine kalkışan Wagner grubunun geri çekildikten sonra yeni bir adıma daha hazır olduğunu vurguladı.

EKİPMANLARI TESLİM EDECEKLER

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Wagner grubu ekipmanları Savunma Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.



