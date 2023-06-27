HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya'dan Wagner hamlesi! Ekipmanları teslim edecekler

Rusya'dan Wagner hamlesi! Ekipmanları teslim edecekler

27.06.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir Wagner açıklaması geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, silahlı isyana ilişkin açılan soruşturmaların düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'dan Wagner hamlesi! Ekipmanları teslim edecekler

Rusya'da tüm dünyanın gündemine bomba gibi düşen Wagner ayaklanması üzerine gözler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in atacağı adımlara çevrilmişti. Wagner lideri Prigojin, isyan sürerken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okumuş, "Şoygu'yu ve Genelkurmay Başkanı'nı buraya istiyoruz. Onlar gelene kadar burada olacağız" demişti.

12

Wagner krizi ile zor günler yaşayan Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner paralı savaşçılarının ya Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmalarını, ya istifa etmelerini ya da Belarus’a gitmelerini istemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, darbe girişimine kalkışan Wagner grubunun geri çekildikten sonra yeni bir adıma daha hazır olduğunu vurguladı.

EKİPMANLARI TESLİM EDECEKLER

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Wagner grubu ekipmanları Savunma Bakanlığı'na teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu! James Webb ilk kez tespit ettiNASA duyurdu! James Webb ilk kez tespit etti
Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!
Wagner krizinin hedefindeki isimdi! İsyandan sonra ilk kez görüntülendiWagner krizinin hedefindeki isimdi! İsyandan sonra ilk kez görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Rusya Wagner Grubu putin

En Çok Okunan Haberler

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Değeri 350 bin liradan fazla... Kendisi adliyeye gitti, eşi ise altınları teslim etti!

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Canlı yayını izleyince şikayetçi olmuştu! Küçük kız için yeni gelişme

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Icardi'yi çok kızdıracak! "Karımı taciz etti"

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Öğretmen ve öğrenci arasındaki yasak aşk ifşa edildi

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

“Erkek arkadaşım ekoseksüel olmadığım için beni terk etti”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.