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  4. Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 19:13 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve TürkAkım projesinin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi

Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Şahin BOZKURT-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve TürkAkım projesinin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün TürkAkım projesinin açılış törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkakım projesi açılış töreni sonrası saat 18.20'de Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

(FOTOĞRAF)

Rusya Devlet Başkanı Putin Atatürk Havalimanı'na geldi

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