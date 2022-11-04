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Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'

04.11.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Birlik Günü nedeniyle Kuzma Minin ve Dmitry Pozharsky parkına çiçek koyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile devam eden savaşla ilgili kritik ifadeler kullandı. Putin, "Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar... Ukrayna'ya operasyonları tarihten ders çıkararak başlattık" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den savaşla ilgili kritik sözler! 'Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar'

Rusya'da Ulusal Birlik Günü nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki Kuzma Minin ve Dmitry Pozharsky parkına çiçek bıraktı. Törenin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, gençlerle sohbet etti. Sohbet sırasında Ukrayna'daki durum ile ilgili konuşan Putin, Herson bölgesine, Ukrayna tarafından sürdürülen taarruzları işaret ederek buradaki sivillerin tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Sivillerin bu saldırılar sırasında zarar görmemesi gerektiğini belirten Putin, "Elbette siviller en tehlikeli eylemler sırasında Herson'dan çıkarılmalıdır. Çünkü siviller herhangi bir saldırı, karşı saldırı ve bombardımanlardan zarar görmemelidir. Sizin gibi insanlar, buradaki insanları güvenli bölgeye götürmek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

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'UKRAYNA'YA OPERASYONLARI TARİHTEN DERS ÇIKARARAK BAŞLATTIK'

Vladimir Putin, Kızıl Meydan'daki programının ardından Rusya Tarih Topluluğu ve Rusya Askeri Tarih Topluluğu'nun hizmete açıldığı programa katıldı. Buradaki konuşmalarında da Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulunan Putin, yine batılı ülkelerin Rusya'yı bölme amacı taşıdığını savunarak, "Kendi çıkarları için tarihte Rusya'yı zayıflattılar ve parçaladılar. Bugün de Ukrayna'ya sürekli asker ve silah gönderiyorlar. Onlar, hiçbir amacı olmayan jeopolitik bir amacı sürdürüyor. Kendi vatandaşlarına karşı acımasızlar. Ayrıca Rusya'yı zayıflatmak ve yok etmek istiyorlar. Rusya, özel askeri harekatı 1941 yılındaki hataları tekrarlamamak için başlattı. O zaman Nazi Almanya'sının Sovyetler Birliği'ne saldırmasının kaçınılmaz olduğuna dair istihbarata rağmen ülke yönetimi savunma için gerekli hiçbir önlem almamıştı" şeklinde konuştu. (İHA)

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin savaş

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