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Rusya Devlet Başkanı Putin o ülkeleri böyle uyardı! Tehdit gibi açıklama: "Modern savaş farklı olur"

02.02.2023 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya ve Avrupa ülkelerine sert sözlerle yüklendi. Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan Alman üretimi tanklarla ilgili konuşan Putin, Almanya'ya yönelik olarak, "İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz." dedi. Putin ayrıca, Avrupa ülkelerine seslenerek, "Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin o ülkeleri böyle uyardı! Tehdit gibi açıklama: "Modern savaş farklı olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stalingrad Muharebesi’nde Nazi askeri birliklerinin Kızıl Ordu’ya yenilmesinin 80. yılı dolayısıyla Volgograd şehrindeki etkinlikler çerçevesinde yapılan konser öncesinde konuştu.

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Tam 80 yıl önce eski adıyla Stalingrad’da uzun ve çetin savaşın sona erdiğini belirten Putin, bu savaşın sonucunun sadece Rusya’daki Büyük Vatanseverlik Savaşı değil tüm 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu belirlediğini anlattı.

Stalingrad Muharebesi’nin tarihe bir dönüm noktası olarak geçtiğine dikkat çeken Putin, Wehrmacht’ın (Nazi Almanyası’nın silahlı kuvvetleri) en büyük grubunun ve uydularının yenilmesiyle birlikte Nazi Almanyası’nın Avrupalı vassalları ve uşaklarından oluşan tüm Hitler koalisyonunun iradesinin yenildiğini söyledi.

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"KOLEKTİF BATI’NIN SALDIRGANLIĞINI TEKRAR TEKRAR PÜSKÜRTMEK ZORUNDA KALIYORUZ"

Nazizm’i yenen şeyin ana vatan ve hakikat uğruna sonuna kadar giden çok uluslu halkının karakteri olduğunu belirten Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi ne yazık ki; Nazizim ideolojisinin modern görünümde, modern tezahüründe yine ülkemizin güvenliğine doğrudan tehditler yarattığını görüyoruz. Kolektif Batı’nın saldırganlığını tekrar tekrar püskürtmek zorunda kalıyoruz. İnanılmaz ama doğru, yine gövdesinde haç bulunan Alman Leopard tanklarıyla tehdit ediliyoruz, yine Ukrayna topraklarında Rusya ile Hitler'i takip edenlerin eliyle, Banderacıların eliyle savaşacaklar."

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"RUSYA İLE MODERN SAVAŞ ONLAR İÇİN TAMAMEN FARKLI OLUR"

Batılı seçkinlerin, Rusya’ya karşı propagandaya rağmen Amerika kıtası, Kuzey Amerika ve Avrupa da dahil olmak üzere dünyanın her yerinde birçok dostları olduğuna işaret eden Putin, şunları kaydetti:

"Ancak Almanya dahil Avrupa ülkelerini, Rusya ile yeni bir savaşa çekenler ve dahası sorumsuzca bunu bir oldu bitti ilan edenler, savaş alanında Rusya'ya karşı zafer kazanmayı bekleyenler, görünüşe göre Rusya ile modern bir savaşın onlar için tamamen farklı olacağını anlamıyor. Zırhlı araçların kullanılması meseleyi bitirmeyecek. Bunu herkes anlamalı." (AA)

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