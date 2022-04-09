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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı cenazedeki gizemli çanta! Korkutan 'nükleer silah' detayı

09.04.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski'nin cenazesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katılmıştı. Cenazede Putin'in peşinden ayırılmayan şüpheli 'nükleer evrak çantası' tartışmalara yol açtı. Öte yandan suikast tehlikesi nedeniyle Putin için alınan önlem de dikkat çekti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı cenazedeki gizemli çanta! Korkutan 'nükleer silah' detayı

Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal talimatı verdiğinden beri tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği Rus lider Vladimir Putin hakkında suikast iddiaları gündemde yer alırken Putin'in Moskova'daki bir katedralde katıldığı bir cenazedeki şüpheli çanta dikkatleri çekti. Putin'in maiyetinden, yanından ayrılmayan takım elbiseli bir askeri görevlinin taşıdığı çantanın 'nükleer evrak çantası' olduğu düşünülüyor.

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Vladimir Putin, Moskova'daki cenaze törenine Rus nükleer çantası olduğundan şüphelenilen bir şeyi taşıyan bir askeri görevliyle gelirken görüldü.

PUTİN'E ÖZEL ÖNLEM

Katedral daha sonra Rus lidere yönelik suikast girişimi tehlikesi nedeniyle yas tutanlardan temizlendi. Putin, aşırı sağcı, aşırı milliyetçi siyasetçi Vladimir Jirinovski'ye açık tabutta saygılarını sunarken, Kurtarıcı İsa Katedrali'nde yas tutanlar salondan çıkarıldı. Yas tutanlara Putin'in talebi üzerine salondan ayrılmaları söylendi.

Takım elbiseli bir adam da Putin'e yakın bir şekilde Rus nükleer evrak çantasını taşırken görüldü. Kremlin'in stratejik füzeleri fırlatma aygıtını taşıyan sivil giyimli üst düzey bir askeri subayın ortalıklarda görünmesi, Putin'in nükleer silahlarını konuşlandırabileceği korkusuyla endişe veriyor.

Cenazedeki görüntüler, Putin'in Ukrayna savaşının ortasında suikasta uğramaktan duyduğu derin endişeyi ve yas töreninin diğer anlarında katedraldeki kalabalık siyasi destekçilerine bile güven eksikliğini gösteriyor.

Putin, Jirinovski'ye saygılarını sunarken tabutun başında silahlı korumalar da bulunmadı.

Öte yandan görüntüler Putin'in koronavirüse yakalanabileceği korkusunu da yansıtıyor olabilir. Putin'in tiroid kanserine yakalandığına dair tartışmalar da var.

Eski Rus Cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev'in katedralde saygılarını sunma biçiminde ise belirgin bir fark vardı. Geniş ve kalabalık kilisede yas tutanların bulunmasına izin verildi.

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