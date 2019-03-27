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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Antalya’ya geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla yapılacak.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bulunan bir otelde 29 Mart Cuma günü yapılacak.

Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla yapılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un katılımıyla düzenlenecek Türkiye-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te bulunan bir otelde 29 Mart Cuma günü yapılacak. İki bakan imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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