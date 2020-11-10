Rusya Dışişleri: Karabağ’a yalnızca Rus barış güçleri yerleştirilecek

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Eho Moskvı radyosuna açıklamasında, Karabağ’da sadece Rusya’nın barış güçlerinin görev yapacağını belirtti.
Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin Karabağ’daki çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin vardıkları anlaşmaya istinaden Zaharova, “(Üstünde anlaşılan) açıklamanın metni yayınlanınca kimsenin şüphesi kalmayacak, ancak ben yine de Rusya Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) sözlerini bir defa daha hazırlatmak isterim (…) burada Rusya’nın barış güçlerinden bahsediyoruz” dedi.
Rusya Dışişleri Sözcüsü, ‘sadece mi Rus güçlerinin yerleştirileceği’ sorusu karşısındaysa, “Bu cümle bir defa daha nasıl tekrarlanır bilmiyorum: Karabağ’daki temas hattı boyunca Rusya’nın barış güçleri konuşlandırılacaktır” yanıtını verdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın maddelerinden biri kapsamında Karabağ’da hem Rus hem de Türk askerlerinin barış gücü görevinde bulunacağını söylemişti.
Putin, Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uzun vadeli barış sağlamasını umduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ’da ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." dedi.
Putin, Şangay İşbirliği Örgütü liderler zirvesine video konferans yöntemiyle katılarak, dün gece Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan ateşkes kararını değerlendirdi.
Karabağ’da yaşananları "trajedi" olarak tanımlayan Putin, "Kan dökülmesini durduracak anlaşmalara vardığımızı büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum.
Attığımız bu son adımların, Azerbaycan ve Ermenistan halkları için uzun vadeli barışı sağlayacağını umuyorum." diye konuştu.
Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.
Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.