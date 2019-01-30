Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta gerçekleştirecekleri görüşmede Suriye’yi ele alacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek hafta başkent Moskova’da bir araya gelecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Yardımcısı Yuri Ushakov’un konuya ilişkin açıklamasında, görüşmede Suriye meselesinin ele alınacağını ifade etti. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Uşakov, Rusya’nın üçlü zirve önerisi niyetinde olduğunu ifade etti.
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