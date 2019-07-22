Rusya, Eritre'ye yaptırımları kaldırdı

Rusya, Eritre'ye uyguladığı silah ambargosunu ve ekonomik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle, Eritre'ye yönelik uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Kararnamede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 14 Kasım 2018'de 2444 sayılı kararı kabul etmesi dolayısıyla 2010 itibarıyla Eritre'ye uygulanan yaptırımların Rusya tarafından kaldırıldığı belirtildi.

Rusya, Eritre'ye 2010'da ekonomik yaptırımlar ve 2013'te de silah ambargosu uygulamaya başlamıştı.

BMGK, 2018'de Eritre'ye yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağını da içeren yaptırımları oy birliğiyle kaldırmıştı.

Karar, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasındaki 20 yıllık ihtilafa son veren barış anlaşmasının imzalanmasının ardından alınmıştı.

BMGK, 2009'dan itibaren Eritre'ye "Somali'deki El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne destek verdiği" iddiaları nedeniyle yaptırım uygulamıştı.

