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  4. Rusya Güvenlik Servisi duyurdu! Fizikçi Khoroshilov vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı

Rusya Güvenlik Servisi duyurdu! Fizikçi Khoroshilov vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı

20.08.2024 20:26
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’da fizikçi Artyom Khoroshilov'un vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldığını duyurdu. FSB, bilim adamının suçunu itiraf ettiğini de açıkladı.

Rusya Güvenlik Servisi duyurdu! Fizikçi Khoroshilov vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı

Rusya’da bir bilim adamı vatana ihanet şüphesiyle gözaltına aldı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), bilim adamının başkent Moskova’da gözaltına aldığını duyurarak, bilim adamının Ukrayna güvenlik servisleri adına kritik altyapılara siber saldırılar gerçekleştirdiğini ifade etti.

ORDU HAKKINDA BİLGİ TOPLADIĞI AÇIKLANDI

FSB, bilim adamının ayrıca Ukrayna ordusuna para gönderdiğini ve Rus silahlı kuvvetleri hakkında bilgi topladığını belirterek, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

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Bilim adamının ne zaman gözaltına alındığı açıklanmazken, Rus basınında yer alan haberlerde, gözaltına alınan bilim adamının fizikçi Artyom Khoroshilov olduğu iddia edildi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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