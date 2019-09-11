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Rusya İdlib'i yine vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Esed rejiminin destekçisi Rusya, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra hava saldırısı düzenledi - Saldırıda bir sivil yaşamını yitirdi

İDLİB (AA) - Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın, İdlib'deki sivil yerleşimlere 12 gün aradan sonra düzenlediği saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya'ya ait savaş uçakları 12 gün aradan sonra bölgedeki sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Rus uçakları, İdlib'in kuzeybatısındaki Derkuş ilçesine bağlı Dahır ve Kefer Mares köylerini vurdu.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti.

Esed rejimi de Kefrenbil ilçesi ile Cercenaz beldesi, Has, Hazarin, Rikaya, Maar Şimşe,Tel Minnes, Maar Şimarin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim ve Rusya'nın saldırılarında 219'u kadın, 341'i çocuk, bin 282 sivil öldü.

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hava saldırısı İdlib Rusya saldırı

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