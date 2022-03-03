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Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Ukraynalı isim tarih de verdi: İlan edecekler

03.03.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir hafta geride kalırken, ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’da 4 Mart tarihinde sıkıyönetim ilan edileceğini iddia etti.

Rusya ile ilgili çarpıcı iddia! Ukraynalı isim tarih de verdi: İlan edecekler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı sekizinci günde devam ederken, sıcak bölgeden peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. Rus güçlerin başkent Kiev dahil birçok bölgede saldırıları sürerken, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Ukraine 24 kanalında katıldığı bir programda Rusya ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 Mart tarihinde ülke genelinde sıkıyönetim ilan edeceğini iddia eden Danilov, "İlk olarak Rusya Federasyonu’nda 4 Mart itibariyle sıkıyönetim ilan edileceğine yönelik istihbarat verileri mevcut. Moskova ve St. Petersburg’u düşünemiyorum bile. Rusya’da neler olup bittiğini gördükleri için buna tepki verecekler" ifadelerini kullandı.

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Putin’in Ukrayna saldırılarına anlam veremediğini söyleyen Danilov, "Huzurlu şehirlerimizi bombalamak, Harkov’u bombalamak, tarihi kentleti bombalamak, çocukları öldürmek. Tüm bunları neden yapıyor anlamıyorum" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Rusya’nın asıl amacının ülkeyi milliyetçilerden temizlemek ifadelerine karşılık veren Danilov, "O halde ülkede yaşayan vatandaşlarımızın yüzde 95’ini öldürmeleri gerektiğini söylemeliyim" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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