HABER

Rusya ile İsrail arasındaki kriz çözüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 22:27 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile bir araya geldi. Rus savaş uçağının Suriye’de İsrail tarafından düşürülmesiyle başlayan krizin sona erdiği öğrenildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede İsrail’in 18 Eylül’de Suriye hava sahasında seyreden Rus savaş uçağını düşürmesi görüşüldü. Görüşmede krizin atlatıldığı ve iki ülkenin işbirliğine devam edeceği öğrenildi. Görüşmede İsrail’in tarafının, Suriye’deki faaliyetlerine, Rusya’nın güvenliğini ön planda tutarak devam edeceği garantisi verildiği açıklandı.
Putin, görüşmede Orda Doğu’daki krizin ve güvenlik sorunlarının görüşüleceğini belirterek, “Orta Doğu bölgesindeki durumu tartışmak, güvenlik meseleleri hakkında konuşmak çok önemli. Uzun zaman önce bu toplantıyı yapmayı kabul ettik. Üst düzey istişareler gerekiyor” dedi.
Görüşmenin basına açık kısmında konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a karşı mücadeleye devam ettireceğini açıkladı.
İkili görüşmeye geçmeden önce Netanyahu, Putin’i Kudüs’e davet etti. Daveti kabul eden Putin’in, Leningrad Kuşatması üzerine bir konferansa katılacağı öğrenildi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak huzur içinde stratejik dönüşüm sağlamak zorundayız"Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak huzur içinde stratejik dönüşüm sağlamak zorundayız"
Kılıçdaroğlu, Batman'da kanaat önderleriyle buluştuKılıçdaroğlu, Batman'da kanaat önderleriyle buluştu

En Çok Okunan Haberler

Bir banka daha faizi düşürdü!

Bir banka daha faizi düşürdü!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kanaat önderleri ile görüştü

Son dakika: Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.