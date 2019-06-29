Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Putin ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'nın Osaka kentinde G-20 zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Vladimir Putin, burada yaptığı konuşmada, Abe ile gündeme ilişkin birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Elbette ki görüşmemizde barış anlaşmasıyla ilgili sorunları görüştük. İki ülke için de hassas olan konuyla ilgili diyaloğu devam ettireceğiz." dedi.

Japonya ile barış anlaşmasının önemine işaret eden Putin, "Bu konudaki çalışmaların başarısı, Rusya ve Japonya halkları arasında güvenin sağlanmasına ve dostluk ilişkilerinin kurulmasına yardımcı olacak, zor konularda çözümler için koşullar yaratacak." diye konuştu.

Kuzey Kore meselesini de görüştüklerini dile getiren Putin, "Nükleer ve füze sorununun ancak barışçıl, siyasi ve diplomatik yollarla çözülebileceğini düşünüyoruz. Konuyla ilgili tüm ülkelerin yapıcı bir diyalog kurması gerekiyor ancak bu şekilde Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği ve gelişimi sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.