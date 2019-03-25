"Rusya ile pasaportsuz seyahat için toplantılara başladık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusların Türkiye'ye pasaportsuz olarak, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladıklarını belirterek, "28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz." dedi. Çavuşoğlu, Antalya'da Kaleiçi Saat Kulesi yanında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kendisini Kültür ve Turizm Bakanlığının doğal yardımcısı gördüğünü söyledi. Dışişleri Bakanlığı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığıyla iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, dış politikanın önceliklerinden bir tanesinin ekonomik ilişkileri geliştirirken, Türkiye'ye gelen turist sayısını, kaliteyi ve çeşitliliği artırmak olduğunu kaydetti. Tanıtım çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu strateji çerçevesinde yurt dışındaki müşavirlerin, büyükelçiliklerin yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Çavuşoğlu, turizmin çeşitlendirilmesi için neler yapılması gerektiği konularını tartıştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin dünyada 242 temsilciliği olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Bu konuda dünyada 5. sıradayız. Sadece Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var, Latin Amerika'da 17'ye çıktık. Bir tanesi başkonsolosluk, 16 büyükelçiliğimiz var. Asya bölgesinde büyükelçiliğimizin olmadığı ülke kalmadı. Bunları dış ilişkileri geliştirmek için kullanıyoruz ama ekonomik ilişkiler ve turist sayısını artırmaya yönelik çalışıyoruz." diye konuştu. Sağlık, spor ve alternatif turizm konusunda da bir çalışma içinde olduklarını dile getiren Çavuşoğlu, hangi ülkeden hangi alanda bir potansiyel olduğu yönünde çalışma yaptıklarını aktardı. Bu doğrultuda 70 milyon turist ve 70 milyar doların hayal olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Fırsatları iyi değerlendirebilirsek sadece sağlık turizminden 2023'e kadar 50 milyar dolar para kazanabiliriz. Bunun için potansiyelimiz var. Antalya da bunun merkezi olabilir. Özellikle orta ve uzun vadeli tedavileri turizmle birleştirdiğimiz zaman bunu başarabiliriz. Tüm misyonlarımızdan bununla ilgili rapor geldi ve bir kitapçık haline getirdik." şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, raporları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da seçimlerden sonra ileteceklerini bildirdi. - Pasaportsuz seyahat çalışmaları Vize konusundaki çalışmalara değinen Çavuşoğlu, vizeleri kaldırmak için çaba harcadıklarını söyledi. Güvenlik sebebiyle bazı ülkelere vize uygulandığını anlatan Çavuşoğlu, bu ülkelerdeki büyük şirketlere de C1 turist vizesi verme yetkisi verdiklerini belirtti. Vize uygulamasından dolayı Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen turist sayısının azalmasını istemediklerini söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Elektronik vize uygulamasını başlattık. Kafede otururken, televizyon seyrederken elinizdeki telefondan, bilgisayardan ya da tabletten 3 dakika içinde elektronik vizeyi alabiliyorlar. Bazı ülkeler için de ön koşulları kaldırmaya başladık. Örneğin Çin. Hindistan'a yönelik özel çalışmalar var, orada 14 bölgede vize ofisleri açtık. Türkiye'ye gelmek isteyen Hintlilere kolayca vize verelim istiyoruz, çünkü Çinliler, Hintliler kolay para harcıyorlar." Bazı ülkelerle pasaportsuz seyahati gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova'ya seyahatlerin pasaportsuz gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "İki sene içinde pasaportsuz seyahate geçtikten sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 100 arttı. 700 binden 1,4 milyona çıktı. Uçak düşürme hadisesinden önce Rusya ile de pasaportsuz, sadece kimlikle seyahatin müzakerelerine başlamıştık. Ama şimdi maalesef bir vize uygulaması bile oldu. Yavaş yavaş vizeleri kaldırıyoruz. Son seyahatimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın da ricasıyla tır şoförlerine, iş adamlarımıza ve resmi pasaport sahiplerine vizeyi kaldırdılar, amacımız tamamen vizelerin kalkması ve sonrasında pasaportsuz seyahat. Rus vatandaşların ülkemize gelmesi, pasaportsuz, kimlikle gelmesinin önünü açmak için toplantılara başladık. 28 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Antalya'ya geliyor ve Antalya'da bunları detaylı bir şekilde görüşeceğiz. 8 Nisan'da da hep birlikte Moskova'ya gideceğiz hem ikili yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi toplantımızı yapacağız hem de Rusya ile de Kültür ve Turizm Yılı başladı, onun açılışını Moskova'da birlikte yapacağız. Bunların hepsi ülkemizin tanıtımı için, daha fazla turistin gelmesi için."