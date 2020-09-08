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Rusya koronavirüs aşısının dağıtımına başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Rusya tarafından geliştirilen dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan ‘Sputnik-V’ için ilk parti üretiminin tamamlanarak dağıtımına başlandığı açıklandı.

Rusya koronavirüs aşısının dağıtımına başladı

Rus bilim insanları tarafından Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi’nde geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘Sputnik-V’ olarak ismini duyurduğu korona virüs aşısının ilk parti üretimi tamamlandı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada aşının ilk parti üretiminin tamamlandıktan sonra Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçtiği ve ilaçların dağıtımına başlandığı ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, geçtiğimiz hafta Rus basınına yaptığı açıklamada birkaç ay içerisinde Moskova’da yaşayanların koronavirüs aşısı ile aşılanacağını, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko 3. Kademedeki gönüllü halka aşı uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Bu parti üretiminin dağıtılması ile birlikte 3. Kademedeki gönüllü halka aşı çalışmalarının başlatılacak.

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