Rusya, Kuzey Kutbu'ndaki gövde gösterisiyle ne hedefliyor?

Rus askeri kargo uçağı bizi neredeyse dünyanın tepesine, nadir kuş türleri ve deniz aygırlarıyla tanınan bir takımadaya götürdü.

Franz Josef Toprakları diye anılan bölge şu an bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve Batı'yla ilişkilerdeki gerilime eklenen yeni bir unsur oldu.

ABD Moskova'yı yine kuzey kutup bölgesini "askerileştirmekle" suçlarken, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun Komutanı BBC'ye yaptığı açıklamada NATO ve ABD'nin bölgedeki faaliyetlerinin "kesinlikle" provakatif olduğunu ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadarının görülmediğini söyledi.

Kuzey Kutbu**'**nu Rusya için öncelik haline getirmek

Murmans'tan iki saat uçuş mesafesindeki Alexandra Adası'nda bulunan üsse götürülen ilk yabancı gazeteciler arasındaydık.

Pist, bütün uçakların tüm yıl boyunca inip, kalkabilmesi için elden geçirildi. Ancak piste çıkmak, yine de inişte bir buz pistine çıkmak gibiydi.

Kuzey Kutbu'nun sadece 960 kilometre altındaki bölgede koşullar çok zorlu. Mayıs ortasında bile oradan oraya savrulan kar yığınları ve tipiler görülüyor. Askeri kamyonda sallana sallana giderken, bir süre dışarıda beyazdan başka bir renk göremedim.