HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya lideri Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel kadın ama anlamıyor

Rusya lideri Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel kadın ama anlamıyor

15.10.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası Forumu'nun ana oturumunda, küresel enerji piyasaları ve güncel konulara dair değerlendirmelerde bulunurken oturumu yöneten CNBC sunucusu Hadley Gamble'a ilginç bir tepki gösterdi. Putin, kendisine Avrupa'ya gaz tedariki konusunda soru soran kadın gazeteciye sinirlenerek, "Güzel bir kadın ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin'den ABD'li gazeteciye tepki: Güzel kadın ama anlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'daki enerji krizinin, doğal gaz açığından kaynaklanmadığını belirterek, "Avrupa'daki gaz fiyatları elektrik açığı nedeniyle yaşandı. Bazı ortaklarımızın yaptığı gibi, kendi hatalarından ötürü başkasını suçlamaya gerek yok" dedi.

Salgın dönemi nedeniyle yaşanan krizin, küresel enerji piyasalarını derinden etkilediğine işaret eden Putin, "Geçen yıl küresel enerji tüketimi yüzde 4,7 düştü. Bu düşüş sektör için son 70 yılda yaşanan en ciddi şoktu. Talepteki düşüş nedeniyle fiyatlar da düzeltmeye gidildi, örneğin Avrupa'da doğal gaz maliyeti 2018'e kıyasla 2,5 kat düştü." diye konuştu.

Petrol piyasalarında da önemli gelişmelerin yaşandığını anımsatan Putin, "Hiçbirimiz, petrol fiyatlarının tarihte ilk defa eksi bir değere düşeceğine inanamazdık. Ancak geçen yıl petrolü depolamak, petrolün kendisinden daha pahalı hale geldi." görüşünü paylaştı.

Screenshot_3

''RUSYA DESTEK VERMEYE HAZIR''

Avrupa'da yaşanan enerji kriziyle ilgili Rusya'nın "destek vermeye" hazır olduğunu belirten Putin, "Gaz sevkiyatını daha fazla artırmamız istenirse, artırmaya hazırız. Ortaklarımızın bizden istediği kadar artırabiliriz. Asla reddetmedik." ifadesini kullandı.

''GÜZEL BİR KADIN AMA ANLAMIYOR''

Öte yandan CNBC sunucusu Hadley Gamble, Putin'e Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzı hakkında sorular sordu. Buna karşılık Putin de gazetecinin sorusunu yanıtladı, ancak ABD'li gazeteci soruyu tekrarlayınca Putin, Gamble'ın söylediklerini dinlemediğine dikkat çekti. Rusya lideri, kendisine Avrupa'ya gaz tedariki konusunda soru soran kadın gazeteciye sinirlenerek, "Güzel bir kadın, ama anlamıyor. Anlaşılması çok zor bir şey mi söyledim?" ifadelerini kullandı.

Gamble'la şakalaşan Putin, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim. Kimse dinlemek istemiyor. Tek istedikleri Rusya'ya ithamlarda bulunmak" ifadelerini kullandı. Gamble ile bu tepki karşısında gülümsemekle yetindi.

O İDDİALARI REDDETTİ

Putin, Rusya'nın Avrupa ile gaz sözleşmeleri yapmaya kararlı olduğunu ve Avrupa'ya doğalgaz tedarikini artırmak için çalıştığını vurguladı. Moskova'nın bu tür açıklamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünerek enerjiyi bir silah olarak kullandığı iddialarını reddetti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNER3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu3 yıllık evlilik bitti mi? Sessizliğini bozan Bensu, her şeyi açıklığa kavuşturdu
Squid Game çözümü: Elenmekten böyle kurtulabilirsinizSquid Game çözümü: Elenmekten böyle kurtulabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Uyarı yapıldı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

AK Parti'den flaş seçim adımı! Sistem değişebilir

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayıplara karışmıştı! Otel sahibinin cansız bedenine ulaşıldı

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Feci kazada acı haberler peş peşe geldi

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Azerbaycan ile doğal gaz anlaşması!

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Bodrum'daki törende kriz! Alanı terk etti

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

Güpegündüz dehşet! 1 ölü, 1 yaralı

KKTC'de hükûmet istifa etti!

KKTC'de hükûmet istifa etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.